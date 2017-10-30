Появилось видео момента ДТП на Магистральной, где пострадали 5 человек

В Сети появилось видео ДТП в Казани на улице Магистральная, которое произошло ночью в воскресенье, 29 октября.

Напомним, в 00:49 столкнулись "ВАЗ-2114" и "ВАЗ-2112", в результате пострадали 5 человек. Виновником аварии стал водитель "ВАЗ-2112". Он ехал вместе с друзьями в сторону Отар и обгонял попутный транспорт. Во время одного из маневров произошло лобовое столкновение с "ВАЗ-2114".

В "Ладе" 12-й модели всего было четыре человека, а в "четырнадцатой" - один. Всех их зажало в машинах, после освобождения их госпитализировали.