Около «Корстона» сгорела иномарка

В Казани около ТЦ "Корстон" сегодня утром сгорела Mitsubishi, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 10:07. К ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек, 3 единицы техники.

Обстоятельства инцидента уточняются.