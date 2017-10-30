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В Татарстане пройдет «коммунистический» автопробег к 100-летию революции‍

В Татарстане пройдет "коммунистический" автопробег к 100-летию революции‍
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Фото: архив ProKazan

Сегодня в Татарстане в честь 100-летия Октябрьской революции пройдет автопробег КПРФ, он стартует в Зеленодольске, пройдет через Юдино, потом вернется в Зеленодольск, после этого его участники проедут через Волжск до Шелангера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального КПРФ.

Планируется, что в автопробеге примут участие до 20 автомобилей, украшенных красными флагами, символикой партии. По маршруту планируются митинги в Казани и Зеленодольске.

На территории Волжска к коммунистам из РТ присоединятся члены партии из марийского рескома КПРФ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru изучил подшивки старых газет и узнал, о чем писали казанские журналисты в октябре 1917 года.

Н. Вильданов, 31.10.2017, 09:55
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин31 октября 2017, 10:12
Возглавит колонну коммунист. Типа так
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герцог31 октября 2017, 10:16
Я в коммунизм бегу бегу-но что-то я его не вижу.
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Горожанин31 октября 2017, 10:17
почему одни кадилаки н фото?должны быть жигули!
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Горожанин31 октября 2017, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
почему одни кадилаки н фото?должны быть жигули!
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ошибаешься. все должны на броневиках, а у кремля должна стоять Аврора.
1
3
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Горожанин31 октября 2017, 10:24
В ответ на комментарий пользователя
почему одни кадилаки н фото?должны быть жигули!
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вот и аврора
0
3
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Горожанин31 октября 2017, 10:39
Эти коммунисты угробили страну ещё и пробеги устраивают... Тоже мне лозунги ...
2
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Горожанин31 октября 2017, 10:50
Потешный полк
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Горожанин31 октября 2017, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
Эти коммунисты угробили страну ещё и пробеги устраивают... Тоже мне лозунги ...
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Как они угробили то, объяснить можешь? Может они не смогли сохранить самую великую, лучшую страну СССР? А угробили уже после развала, сколько промышленных предприятий сдохло, сколько за рубеж продали..что сейчас у России осталось?
0
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Форвард31 октября 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
почему одни кадилаки н фото?должны быть жигули!
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Так это так левая фотка, видно же флаги голубого цвета.
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