В Татарстане пройдет «коммунистический» автопробег к 100-летию революции‍

Сегодня в Татарстане в честь 100-летия Октябрьской революции пройдет автопробег КПРФ, он стартует в Зеленодольске, пройдет через Юдино, потом вернется в Зеленодольск, после этого его участники проедут через Волжск до Шелангера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального КПРФ.

Планируется, что в автопробеге примут участие до 20 автомобилей, украшенных красными флагами, символикой партии. По маршруту планируются митинги в Казани и Зеленодольске.

На территории Волжска к коммунистам из РТ присоединятся члены партии из марийского рескома КПРФ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru изучил подшивки старых газет и узнал, о чем писали казанские журналисты в октябре 1917 года.