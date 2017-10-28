При столкновении «Нивы» и «ГАЗели» в РТ пострадали четверо человек, в том числе двое детей

Сегодня в Мензелинском районе Татарстана столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗель». Как сообщают спасатели, пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Авария произошла в 10.24 на 1103-м километре трассы М7. Пострадали 42-летняя и 72-летний пассажиры «Нивы», а также дети в возрасте 5 и 6 лет. Все они были госпитализированы в больницы Набережных Челнов.