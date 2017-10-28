В Казани легковушка столкнулась с троллейбусом: пострадали четверо

Сегодня ночью напротив дома №33 по улице Академика Глушко столкнулись “Лада Калина” и троллейбус. В результате аварии пострадали четверо человек, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщается, что пострадали 31-летний водитель легковушки и трое его пассажиров. Один их них госпитализирован с переломом бедра.