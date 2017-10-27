Появилось видео ДТП в Пестречинском районе, в котором погибли 3 человека

В Сети появилось видео ДТП в Пестречинском районе Татарстана, в котором погибли 3 человека. Запись была сделана с камеры видеорегистратора.

Напомним, 23 октября 57-летний водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Мерседес». После этого «Опель Астра» откинуло на двигавшиеся в попутном направлении автомобили «Хендай Генезис» и «Лада Калина».

В результате ДТП на месте погибли 57-летний водитель и пассажир «Опель Астра». Позже в Пестречинской ЦРБ скончалась 50-летняя пассажирка этого же авто.