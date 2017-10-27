В Татарстане открыли два новых участка трассы М7 стоимостью в 10 млрд рублей

Их протяженность составила 30 км

Два участка федеральной трассы М-7 «Волга» общей протяженностью 30 км открыли накануне после реконструкции в Татарстане, стоимость их обновления составила 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

- Мы открываем два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас нужна. Это была наша мечта. На следующий год мы полностью завершим реконструкцию (трассы от Казани до Набережных Челнов). Вот эти два участка — это 10 млрд инвестиций, — сказал на церемонии открытия президент РТ Рустам Минниханов.

Общая протяженность пути равняется 30 км. Работы на участке с 888-го по 901-й км, пролегающем неподалеку от села Новый Арыш Рыбно-Слободского района РТ начались еще в феврале 2015 года. Если раньше этот 13,5 километровый отрезок пути представлял собой двухполосную 9-метровой ширины дорогу II технической категории, где интенсивность движения едва превышала 11 тыс. машин в сутки, то теперь это четырехполосная современная автострада категории IБ, способная пропустить более 6 тыс. автомобилей в час. Перспективная интенсивность движения достигает 25 тыс. автомобилей в сутки.

Второй участок, с 941-го по 957-й км, дорожным строителям пришлось частично оборудовать заново. Был построен отрезок пути протяженностью 7,8 км. Благодаря спрямлению магистрали ликвидирован участок с ограниченной видимостью и снято прежнее ограничение скорости в 50 км/ч.

С вводом новых участков общая протяженность трассы М-7, соответствующей первой технической категории, в Татарстане достигла 255 км.