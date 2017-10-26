В Татарстане погиб экс-хоккеист из Казани, опрокинувшийся на BMW в кювет

В Бавлинском районе Татарстана накануне утром погиб 32-летний водитель BMW Ансель Хафизов, в прошлом нападающий казанского любительского хоккейного клуба "Легион", об этом сообщили в региональных СМИ и в соцсетях.

Предварительно, водитель ехал на высокой скорости, в 05:10 он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

33-летний пассажир иномарки был госпитализирован в ЦРБ Бавлов.

В память о погибшем водителе хоккеисты собираются провести благотворительный турнир.