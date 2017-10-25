В Казани на проспекте Ямашева мужчина в трусах кидался под проезжающие машины

В Казани на проспекте Ямашева неподалеку от места пересечения с проспектом Ибрагимова сегодня ночью мужчина в одних трусах кидался под проезжающие машины, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Очевидцы о происшествии сообщили в полицию и "скорую", они прибыли через несколько минут, несмотря на это, он продолжил бегать по дороге.

Выяснить у мужчины, что с ним произошло и куда подевалась одежда, никто так и не смог, он лишь кричал, что его преследуют и бьют. Поначалу некоторые очевидцы даже пытались помочь человеку, но он лишь убегал и искал новый автомобиль, чтобы броситься под колеса.

В итоге на мужчину надели наручники, посадили в скорую помощь, после чего его увезли. Вероятно, неадекватное поведение мужчины объяснялось наркотическим опьянением.