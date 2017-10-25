На улице Чистопольская отменили левый поворот

Также на улице Чуйкова отменили один из разворотов

В Казани запретили один из поворотов налево на улице Чистопольская, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На Чистопольской в месте пересечения с улицей Бичурина запрещаются повороты налево, при выезде на Чистопольскую с улицы Нигматуллина разрешается только движение направо.

Также на улице Чуйкова напротив дома №15 (б) был запрещен разворот.

Такие решения были приняты в целях улучшения дорожной ситуации в городе.