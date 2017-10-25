ГИБДД Казани три дня подряд будет проводить рейды

Они будут проходить с 31 октября по 2 ноября

В Казани в период школьных каникул ГИБДД три дня подряд будет проводить рейды, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

31 октября и 2 ноября ГИБДД запланирован профилактический рейд "На дороге юный пешеход", а 1 ноября - "Сохраним жизни юных пассажиров".

В первом случае инпекторы будут внимательно следить за водителями, не уступающими дорогу пешеходам, а также пешеходами, нарушающими правила дорожного движения.

Во время второго рейда ГИБДД будут выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобиле.

По данным МВД, в Казани в этом году произошло 200 ДТП с участием детей, в каждом третьем случае пострадавшие получили серьезные травмы – сотрясения, ушибы головного мозга, переломы конечностей.