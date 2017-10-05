Ильсур Метшин: убираться на дорогах легче не станет

Уборка дорог Казани, несмотря на запасы реагентов и готовность спецтехники, легче становиться не будет, об этом сегодня заявил мэр города Ильсур Метшин во время осмотра автопарка "Горводзеленхоза", сообщает официальный портал мэрии города.

По словам Метшина, уровень автомобилизации в Казани растет и количество машин у горожан становится все больше (по данным ГИБДД города, число транспортных средств на 1 сентября в Казани составило 395 тыс. 360 единиц, увеличившись за год на 10 тысяч 416 единиц). Поэтому уборка снега на дорогах по сравнению с прошлым годом легче не станет.

Ранее стало известно, что в Казани на случай резкого ухудшения погодных условий разработан оперативный план "Буран2, позволяющий в короткий срок довести число снегоуборочной техники в городе до 1 тыс единиц. Для противогололедной обработки городских дорог заготовлено 100 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента.