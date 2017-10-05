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ГИБДД проиграла суд против жительницы Казани, перевозившей ребенка в бустере

ГИБДД проиграла суд против жительницы Казани, перевозившей ребенка в бустере
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани Вахитовский суд встал на сторону жительницы города Лианы Тимерхановой, которую в июле 2017 года оштрафовали за перевозку ребенка в бустере, об этом сообщает "Реальное время".

Сначала женщина обратилась к руководству ГИБДД с жалобой на действия сотрудника и на постановление по делу об административном правонарушении, в письме за подписью врио начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани Наиля Гибадуллина говорилось, что она перевозила ребенка в детском удерживающем устройстве, но он в нем "не был пристегнут". Наказание Тимерхановой оставили в силе, после этого она обратилась в суд.

— Судья так же удивился противоречию в ответах ГИБДД, по которым сначала бустер не являлся удерживающим устройством, а потом являлся, но якобы мой сын не был пристегнут, хотя он был пристегнут, и на фотографии это видно. Я привезла кресло, предоставила сертификат на него, ответы Росстандарта, из которых следует: все устройства, имеющие маркировку ЕСЕ R44/04 либо ЕСЕ R44/03, разрешены для перевозки детей, — сказала Лиана Тимерханова.

В итоге штраф отменили.

Напомним, по данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.

Н. Вильданов, 25.10.2017, 14:52
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин25 октября 2017, 15:33
А почему сотрудников не уволили.
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5
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Горожанин25 октября 2017, 15:38
Съели, п*д*р*с*!
0
4
Согласны с автором?
дядя Вася25 октября 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
А почему сотрудников не уволили.
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у меня тот же вопрос.
Почему простому человеку приходится по судам ходить и доказывать, что он не верблюд?
А сотруднику ничего не будет. Ему что? Ему ни жарко, ни холодно от этого, он штраф выписал, главное, "палку" срубил.
Пока не будет ПЕРСОНАЛЬНОЙ ответственности сотрудников "органов" за вынесенные решения, нас, граждан, так и будут "нагибать".

P.S.: Персональная ответственность, в первую очередь, должна относится к следователям с судьями.
0
5
Согласны с автором?
Р25 октября 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя дядя Вася
у меня тот же вопрос.
Почему простому человеку приходится по судам ходить и доказывать, что он не верблюд?
А сотруднику ничего не будет. Ему что? Ему ни жарко, ни холодно от этого, он штраф выписал, главное, "палку" срубил.
Пока не будет ПЕРСОНАЛЬНОЙ ответственности сотрудников "органов" за вынесенные решения, нас, граждан, так и будут "нагибать".

P.S.: Персональная ответственность, в первую очередь, должна относится к следователям с судьями.
Развернуть
командир этому сотруднику, ранее срубленную палку отнимет, и этой же палкой накажет, как положено в этих случаях, не беспокойтесь
0
0
Согласны с автором?
дядя Вася25 октября 2017, 15:56
"и этой же палкой накажет, как положено в этих случаях"

и как же, интересно, у них там принять "наказывать" палкой? :-D
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