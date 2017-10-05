ГИБДД проиграла суд против жительницы Казани, перевозившей ребенка в бустере

В Казани Вахитовский суд встал на сторону жительницы города Лианы Тимерхановой, которую в июле 2017 года оштрафовали за перевозку ребенка в бустере, об этом сообщает "Реальное время".

Сначала женщина обратилась к руководству ГИБДД с жалобой на действия сотрудника и на постановление по делу об административном правонарушении, в письме за подписью врио начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани Наиля Гибадуллина говорилось, что она перевозила ребенка в детском удерживающем устройстве, но он в нем "не был пристегнут". Наказание Тимерхановой оставили в силе, после этого она обратилась в суд.

— Судья так же удивился противоречию в ответах ГИБДД, по которым сначала бустер не являлся удерживающим устройством, а потом являлся, но якобы мой сын не был пристегнут, хотя он был пристегнут, и на фотографии это видно. Я привезла кресло, предоставила сертификат на него, ответы Росстандарта, из которых следует: все устройства, имеющие маркировку ЕСЕ R44/04 либо ЕСЕ R44/03, разрешены для перевозки детей, — сказала Лиана Тимерханова.

В итоге штраф отменили.

Напомним, по данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.