Госдума передумала лишать водителей прав за опасное вождение‍

В Госдуме решили отказаться от идеи лишать водительских прав за опасное вождение, оставив в законопроекте лишь наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Также выписывать штрафы за опасное вождение будут не рядовые инспекторы ДПС, а их руководители — командиры подразделений. Такую поправку в законопроект, предусматривающий наказание для водителей, допустивших резкое торможение, препятствование обгону или беспорядочное перестроение на дороге, подготовил первый зампредседателя думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

Госдума уже в ноябре планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства РФ о введении штрафов за опасное вождение.

​Кстати



Термин "опасное вождение" был введен в ПДД в июне текущего года по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Под данным термином понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда; перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах; несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону.