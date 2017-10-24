В Татарстане на трассе пешеход погиб, попав под два автомобиля сразу

В Тукаевском районе сегодня ночью погиб пешеход, которого по очереди сбили два автомобиля, об этом сообщили в ГИБДД.

В 23:30 31-летний водитель «Лады Приора» на высокой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу слева направо, не имея на одежде световозвращающих элементов.

- После наезда пешехода отбросило на левую полосу движения, где на него совершил наезд Kia Opirus, под управлением водителя 1985 г. р. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - отметили в ГИБДД.