Смертельное ДТП на трассе в РТ: водитель «Лады» влетел в прицеп фуры и погиб

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Накануне в Зеленодольском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, ДТП произошло на 750-м километре трассы Казань – Москва возле ж/д станции «Ходяшево».

- Водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время водитель «Лады» в этом же месте также не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения, а затем на обочину и врезался в кузов фуры.

Как передает InKazan со ссылкой на МВД по РТ, в результате ДТП погиб водитель легкового авто на месте происшествия.