На проспекте Ямашева водитель Chery попал в ДТП во время обгона по трамвайным путям

В Казани на проспекте Ямашева накануне вечером водитель Chery попал в ДТП, попытавшись обогнать Renault по трамвайным путям, об этом сообщает "Татарстан 24".

Предварительно, Renault ехал по проспекту Ямашева по крайней левой полосе. Во время сужения дороги его начал по трамвайным путям обгонять Chery. Водитель китайского автомобиля не справился с управлением, и иномарки столкнулись.

По словам виновного водителя, несмотря на то, что он всегда выступал против пьяных водителей, в этот вечер он выпил алкоголь после ссоры с подругой, такси он решил не вызывать, приняв решение доехать на своей машине. В результате в какой-то момент он решил поехать по трамвайным путям и попал в ДТП.

Самые серьезные повреждения получила машина виновника ДТП. Для водителя очевидцы вызвали медиков, но мужчина от помощи отказался. Ему грозит лишение прав.