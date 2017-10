Яндекс: отмена татарского языка и новый регламент ГИБДД попал в топ запросов казанцев

В Татарстане на прошлой неделе татарский язык и новый регламент ГИБДД попали в топ запросов, об этом сообщил региональный представитель Яндекса.

Полный топ выглядит следующим образом:

1. Смерть актёра Дмитрия Марьянова – 100 баллов

[что такое тромб и почему он отрывается], [биография дмитрия марьянова личная жизнь], [фильмы с марьяновым в главной роли смотреть онлайн]

2. Рэп-баттл «Oxxxymiron – Dizaster» – 81 балл

[батл оксимирона и dizaster с субтитрами], [кто выиграл батл окси дизастер], [кто победил в батле оксимирон и дизастер]

3. Матч «Спартак – Севилья», футбол – 78 баллов

[спартак севилья начало матча], [спартак севилья молодежка], [видео голов спартак севилья 5 1]

4. Изучение татарского языка в школах – 76 баллов

[заявление об отказе изучения татарского языка в школе], [в татарстане отменят татарский язык в школе], [что будет с учителями татарского языка]

5. Компьютерная игра «South park: The fractured but whole» – 75 баллов

[south park the fractured but whole скачать торрент механики], [скачать южный парк супергерои], [южный парк 2 игра скачать торрент]

6. Премьера фильма «Геошторм» – 72 балла

[гео шторм фильм 2017], [геошторм фильм 2017 скачать торрент в хорошем качестве hd 1080], [смотреть фильм геошторм 2017 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd]

7. Слухи об отставке министра образования РТ Энгеля Фаттахова – 70 баллов

[министр образования татарстана энгель навапович], [отставка министра образования рт фаттахова], [энгель фаттахов снят с должности]

8. Новый регламент ГИБДД – 69 баллов

[новое в правилах пдд с 20 октября 2017], [приказ 664 мвд регламент текст]

9. Премьера фильма «Последний богатырь» – 68 баллов

[богатырь фильм 2017 дата выхода], [последний богатырь кинопоиск], [последний богатырь афиша казань]

10. Матч «Рубин – Динамо» – 68 баллов

[рубин динамо москва трансляция], [рубин динамо смотреть онлайн], [рубин динамо 21 октября 2017 билеты]