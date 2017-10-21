Микроавтобус с пассажирами из РТ вылетел с моста высотой 9 метров в соседней республике

ДТП произошло сегодня утром на 1378 километре трассы Самара-Челябинск

В Благоварском районе Башкортостана произошло ДТП, в результате которого микроавтобус Toyota Hiace вылетел с моста высотой девять метров, передает proufu.ru.

ДТП произошло сегодня утром на 1378 километре трассы Самара-Челябинск.

- По предварительным данным, 23-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, пробил ограждение и рухнул с моста, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в салоне микроавтобуса находились пять человек, из них трое обратились за медицинской помощью. В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Напомним, ранее в ГИБДД Татарстана посоветовали водителям сменить летние шины на зимние, такое предупреждение было опубликовано в связи с возможностью образования гололедицы.