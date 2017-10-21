В Татарстане на трассе множество авто застряли из-за гололеда на трассе

Ночью прошел первый сильный снегопад

В Татарстане на трассе между Набережными Челнами и Заинском свыше десятка машин застряли из-за гололеда и выпавшего снега, видеозапись с камеры видеорегистратора была опубликована в соцсетях.

На обочине встали молоковоз, «ЗИЛ», несколько фур, грузовая «Газель» и легковые автомобили. Отметим, что сегодня ночью в Татарстане прошел первый сильный снегопад.

Напомним, ранее в ГИБДД Татарстана посоветовали водителям сменить летние шины на зимние, такое предупреждение было опубликовано в связи с возможностью образования гололедицы.