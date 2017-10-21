В центре Казани такси влетело в крыльцо роддома‍

В центре Казани на пересечении улиц Профсоюзная и Астрономическая накануне утром водитель такси Skoda врезался в крыльцо роддома, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, водитель Mazda, ехавшей по Профсоюзной, не уступил дорогу такси, после этого чешское авто протаранило забор и крыльцо углового здания.

По словам водителя такси, водитель Mazda должен был уступить ему дорогу в соответствии со знаками , однако по какой-то причине этого не сделал.

Водитель Skoda серьезно не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности.