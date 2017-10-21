В Татарстане иномарка вылетела в кювет, водитель погиб

В Бугульминском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло накануне ночью на 326-м километре трассы Бугульма – Азнакаево.

- 46-летний водитель «Фольксваген Пассат» превысил скорость, потерял управление автомобилем и опрокинулся в кювет, - сообщили в МЧС.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Прибывшие на место происшествия спасатели достали тело погибшего из автомобиля.