Число пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 12‍

На место выезжал глава ГИБДД РТ

Двенадцать человек пострадали в результате съезда в кювет туристического автобуса в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

По данным МВД, накануне вечером водитель автобуса, следовавшего из села Ташлы Самарской области в Сарапул (Удмуртия), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет встречного движения.

Всех пострадавших госпитализировали.

На место ДТП выезжал начальник ГИБДД РТ.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия.