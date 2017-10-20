В Челнах иномарка застряла на лестнице у здания мэрии: появилось видео

Накануне ночью в Набережных Челнах произошло ДТП с участием одной иномарки. Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и заехал на лестницу, которая ведет к зданию мэрии. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло на проспекте Хасана Туфана. Отмечается, что пострадавших нет. Нарушитель был задержан.