В Татарстане 18-летний водитель утопил «Ладу» в Волге

В Тетюшах 18-летний парень утопил в Волге свою "Ладу Приора", об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром неподалеку от предприятия «Заготзерно» водитель «Лады» не справился с управлением, из-за чего автомобиль укатился в реку.

Прибывшие спасатели подняли утонувшее авто, в результате ДТП никто не пострадал.