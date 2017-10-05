В Татарстане водитель мопеда погиб в ДТП с «Ладой»

В Тукаевском районе Татарстана накануне вечером погиб 48-летний водитель мопеда в столкновении с "Ладой Гранта", об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 18:45 на 5 км автодороги Набережные Челны – Водозабор – Биюрган, 30-летний водитель «Лады Гранта», не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в ехавший впереди мопед.

Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего накануне в Татарстане в 20 ДТП погиб 1 человек, ранены оказались 19 человек.