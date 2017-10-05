Сегодня вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

В нем появились ряд новых пунктов, которых не было ранее

Сегодня, 20 октября, вступил в силу новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников ГИБДД, об этом сообщают "Известия".

Теперь руководители подразделений ДПС будут выбирать места для надзора за ПДД самостоятельно. Места для размещения нарядов полиции будут определять после анализа аварийности на трассе в конкретной местности.

Патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, а сотрудники ДПС должны обращаться с водителями вежливо.

Если произойдет авария, то справку о ней выдавать не будут. Всю необходимую для страховщиков информацию инспектор внесет в протокол о ДТП.

Снимать инспектора теперь нельзя? Это один из спорных моментов нового регламента. Если старый разрешал водителю снимать инспектора ГИБДД, то в новом эту норму убрали. То есть, патрульный, увидев камеру, может попросить водителя ее убрать, и тот обязан будет подчиниться. В противном случае водителю за неповиновение грозит штраф до 1000 рублей либо 15 суток ареста.

Напомним, ранее глава Федерации автовладельцев России в РТ прокомментировал ProKazan.ru новый регламент ГИБДД.

- Все изменения носят "косметический" характер, - объяснил Рамиль Хайруллин. - Ситуации, из-за которых больше всего возникало конфликтов, те и "причесали". Например, много жалоб было на то, что патрульные экипажи прячутся на дороге. "Засады" узаконили и проблему жалоб решили.