В Казани сегодня днем пройдет операция «Тоннель»

Сегодня, 19 октября, ГИБДД Казани проведет операцию "Тоннель", в рамках которой будет перекрыт определенный участок дороги, и все автомобили пройдут досмотр. Об этом сообщает E-Kazan.ru.

Место проведения не сообщается, однако известно, что она начнется в 14:00.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять водителям без удостоверения, в состоянии опьянения, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства и водителям с долгами по штрафам ПДД.