В Челнах «Ока» взорвалась после ДТП с «Ладой»: виновный водитель сбежал

В Набережнхы Челнах сегодня около полудня "Ока" взорвалась после ДТП с "Ладой Калина", об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, виновен в столкновении оказался водитель малолитражного авто, после ДТП он сбежал с места происшествия.

На месте работают спасатели.