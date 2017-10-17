В Казани женщина на «Лексусе» сбила 8-летнюю девочку

В Казани 39-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus RX 200T сбила 8-летнюю девочку. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне днем на улице Кариева.

- Женщина следуя по улице Кариева, напротив дома №22 не уступила дорогу школьнице на нерегулируемом пешеходном переход и сбила ее, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда девочка получила ушиб мягких тканей бедра и была госпитализирована.

Отметим, что всего за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 204 ДТП.