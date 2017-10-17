Появилось видео «цементного» ДТП с четырьмя авто у «Тандема»

В Сети появилось видео ДТП около ТЦ "Тандем" в Казани, где нагруженный цементом "Валдай" врезался в "Ладу Ларгус", столю, после чего засыпал цементом еще три автомобиля.

Напомним, накануне в 14:53 водитель ехавшего по выделенной полосе грузовика не справился с управлением, врезался сначала в "Ладу Ларгус", а затем в металлический столб.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, которого в шоковом состоянии госпитализировали. Пострадавшие авто с места ДТП вывезли только вечером.