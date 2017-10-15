В Татарстане лоб в лоб столкнулись два большегруза: погиб водитель

В Альметьевском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись большегруз «Скания» и самосвал «Камаз», сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло сегодня днем на Оренбургском кольце на выезде из Альметьевска в сторону села Чупаево.

- В результате ДТП погиб водитель самосвала. Тело погибшего спасатели извлекли из искореженного автомобиля и передали полицейским. Еще один человек пострадал, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.