На проспекте Ибрагимова водитель «Каблука» насмерть сбил пенсионерку

В Казани водитель "Каблука" насмерть сбил 81-летнюю женщину, ДТП произошло накануне вечером. Об этом сообщили в ГИБДД.

В 17:45 52-летний водитель напротив дома №22 по проспекту Ибрагимова сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП женщина с травмами рук, ног и разрывом мочевого пузыря была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Всего в Казани для два дня произошло 11 ДТП с участием пешеходов.