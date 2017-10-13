В Татарстане столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель»: водитель сломал ногу

Сегодня на на в Елабужском районе Татарстана столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель». В результате столкновения водитель легкового авто сломал ногу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пострадавшего водителя легковушки из машины вытаскивали сотрудники МЧС. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму. Остальные участники ДТП не пострадали.