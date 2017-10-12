В Чистополе студент без прав насмерть сбил пенсионерку

В Чистополе накануне днем на улице Карла Маркса у дома 66 19-летний студент на "ВАЗ-2109" без водительских прав насмерть сбил 80-летнюю женщину, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным инспекции, водитель при повороте налево не уступил дорогу и сбил пешехода. Женщина скончалась от полученных в ДТП травм в больнице.

Всего накануне в Татарстане в 18 ДТП с пострадавшими погибли 2 человека, ранены оказались 18 человек.