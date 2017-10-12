На проспекте Победы ехавший Daewoo обстреляли из пневматического пистолета

В Казани на проспекте Победы накануне вечером неизвестные из синей "Лады" 9-й модели обстреляли из пневматического оружия Daewoo, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам водителя, он первый поехал со светофора, когда его слева догнала "девятка", откуда начали стрелять по заднему стеклу автомобиля.

Водитель Daewoo рассказал, что услышал хлопок и интуитивно пригнулся, чтобы не стать жертвой обстрела. Хулиганы выстрелили по машине несколько раз и скрылись с места происшествия.

В результате в авто оказлись разбиты задние стекла, расследованием происшествия займется полиция.