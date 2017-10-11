На улице Большая Крыловка столкнулись 3 кроссовера: виновный водитель сбежал

В Казани накануне вечером водитель Volkswagen врезался в кроссоверы Nissan и Toyota, которые стояли на светофоре в левом ряду, после чего мужчина вместе с пассажиром сбежал. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, водитель немецкого авто пытался въехать в промежуток, который отделял машины от отбойника, но, не рассчитав габаритов своей машины, попал в ДТП.

Судя по характерным трещинам на лобовом стекле, водитель и пассажир получили небольшие травмы головы, однако водители пострадавших авто не смогли вспомнить каких-нибудь особенностей внешности сбежавших мужчин.

Причиненный ущерб может составить несколько сот тысяч рублей, ГИБДД ведет расследование.