Подробности ДТП в РТ, в котором погиб 3-месячный ребенок: он не был пристегнут

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером в Бавлинском районе Татарстана.

По предварительным данным МВД по РТ, виновником ДТП, в котором погиб 3-месячный ребенок, стал водитель легкового автомобиля, вылетевший на «встречку», где столкнулся с «Камазом».

- В результате ДТП погиб трех месячный пассажир автомобиля ВАЗ 21099. Погибший ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в люльке, но не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла в 20.41 на 1257-м километре трассы Москва – Челябинск. Столкнулись грузовик с номерами Республики Дагестан и легковой автомобиль с номерами Пензенской области. Также пострадали 50-летний водитель и 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Они были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.