В центре Казани иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу

Сегодня утром в Советском районе Казани произошло ДТП — там иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу.

Как сообщили порталу ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 9.34 на пересечении улиц Ершова и Искры.

По словам очевидцев, водитель иномарки ехал по трамвайным путям. Он не заметил бордюр, на котором стоял столб и был установлен дорожный знак. В результате он сбил столб и перевернулся. Пострадавших нет.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о ДТП, которое произошло 30 августа, когда на Фермском шоссе погиб пассажир BMW, авто вылетело в озеро Верхний Кабан после столкновения с мотоциклом и пнем.

В 15:30 20-летний водитель BMW, пытаясь не задеть мотоцикл Yamaha, который его обгонял, резко повернул руль влево, в результате врезавшись в расположенный на склоне водоема пень большого дерева и вылетев в озеро.