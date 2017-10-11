Появилось видео смертельного ДТП под Заинском легкового авто с двумя грузовиками

В социальных сетях появилось видео смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером под Заинском.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля выезжал со второстепенной дороги, в этот момент в него на полном ходу врезался «Камаз», который после врезался в большегруз.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир «Лады» - 80-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще двое пострадали - 38-летний водитель «МАЗа» и 21-летний водитель «КАМАЗа». Они были доставлены в больницу.

- Погибшие возвращались с поминок. Мужчина подвозил попутчицу домой, - сообщили в МЧС.

Напомним, ДТП произошло на 43-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Столкнулись грузовики, а после легковое авто завалило трубами. «МАЗ» был загружен крупными трубами, а в «Камазе» находилась собранная на полях сахарная свекла.