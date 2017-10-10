СМИ: в России могут появиться официальные трассы для стритрейсинга

Госдума намерена дать ряд рекомендаций по строительству официальных трасс для стритрейсинга в рамках рассмотрения законопроекта об ужесточении наказания в отношении уличных гонщиков, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя рабочей группы по подготовке соответствующих предложений Анатолия Выборного.

- Ужесточение ответственности за нелегальные гонки должно идти параллельно с предоставлением возможности удовлетворить свои амбиции гонщиков законным путём. Мы должны направить их энергию в мирное русло, вполне возможно, что это будущие профессиональные пилоты, чемпионы, — рассказал Выборный.

Он отметил, что создание подобных трасс — сильный механизм, который приведёт к минимизации проблем на дороге.

- Он должен быть реализован на уровне субъектов России, — подчеркнул депутат.