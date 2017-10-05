В Казани на день увеличат число трамваев и автобусов на ряде маршрутов

В Казани завтра, 10 октября, в день футбольного матча между сборными России и Ирана увеличат число трамваев и автобусов на ряд маршрутов, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Работа маршрутов трамвайного маршрута №5 и автобусных маршрутов №№ 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76 будет усилена до 22:00.

Напомним, товарищеский матч состоится завтра на "Казань Арене", игра начнется в 19:00.