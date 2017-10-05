На Мамадышском тракте Ford врезался в три авто, подняв одну из них на капот

В Казани на Мамадышском тракте Ford Focus протаранил три авто, одна из них - Daewoo Nexia, оказалась частично поднята на капот. Об этом сообщается в группе программы "Вызов 112".

Происшествие случилось накануне вечером, предварительно, у иномарки отказали тормоза.

О возможных пострадавших в ДТП не сообщается.