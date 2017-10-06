Страшное ДТП на трассе в РТ: пьяный водитель Lifan столкнулся с фурой, погиб его пассажир

В Менделеевском районе Татарстана нетрезвый 24-летний водитель «Лифана» столкнулся с грузовиком «Айвеко». В результате ДТП погиб 28-летний пассажир легкового автомобиля, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня утром на 12-м километре трассы Елабуга – Ижевск возле села Мунайка.

- Водитель «Лифана» утратил контроль над автомобилем и врезался в грузовик. В результате погиб его пассажир. Сам водитель получил травмы, но от госпитализации отказался, - сказали в МЧС.

Как сообщили в МВД по РТ, 24-летний водитель «Лифана» привлечен к административной ответственности по ст.12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).