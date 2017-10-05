В Казани пенсионер на «Хонде» сбил 7-летнюю девочку

В Казани 68-летний водитель «Хонды» сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне на улице Чкалова, напротив дома №9.

- По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и сбил школьницу. При этом девочка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и без сопровождения взрослых, - сказали в ведомстве.

В результате ДТП девочка получила ушиб голени.

Отметим, всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 206 ДТП, из них 11 происшествий с пострадавшими.