В Татарстане сотрудникам ГИБДД пытались 70 раз дать взятку

В Татарстане в 2017 году сотрудникам ГИБДД попытались дать взятку 70 раз, об этом сообщили в региональном отделе пропаганды ведомства.

По данным ГИБДД, 21 июля на 117 км автодороги Казань – Оренбург сотрудники ДПС остановили 52-летнего водителя, который не надел ремень безопасности. Водитель попытался передать взятку в 500 рублей, при этом его в этот момент снимал видеорегистратор. Водитель был задержан.

Похожий инцидент случился 13 августа в Казани, когда 26-летний водитель "четырнадцатой" предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 1000 рублей, чтобы избежать наказания.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В настоящее время суды оштрафовали водителей на значительные суммы.