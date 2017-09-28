Казань заняла первое место в рейтинге городов по длине автобусных полос

Казань заняла первое место в неофициальном рейтинге городов России по длине выделенных полос для общественного транспорта. В столице Татарстана на 1000 человек приходится 155,7 м выделенных полос, сообщается на официальном портале мэрии города.

На сайте рейтинга указывается, что в Казани на 1,217 млн человек приходится 189,4 км полос для общественного транспорта. Рейтинг считается следующим образом: суммируется длина выделенных полос наземного транспорта в городе. Если полоса двусторонняя, она учитывается дважды. Полученная сумма делится на число жителей и умножается на 1000 – получается длина в метрах в расчете на тысячу жителей.

Набережные Челны занимают второе место в рейтинге, на третьем расположился Тольятти. Четвертое и пятое место занимают Ростов-на-Дону и Москва соответственно.