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В Татарстане погиб пассажир «Камаза», который на ходу открыл дверь кабины

В Татарстане погиб пассажир "Камаза", который на ходу открыл дверь кабины
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Фото: архив ProKazan

В Алексеевском районе Татарстана накануне вечером 33-летний пассажир на ходу выпал из кабины "Камаза" и скончался, об этом сообщили в  ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился на 84-м километре трассы Казань – Оренбург, за рулем грузовика находился 20-летний водитель. По неизвестным причинам, пассажир решил на ходу открыть дверь, после чего он упал на дорогу.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ведется расследование инцидента.

 

Н. Вильданов, 28.09.2017, 13:19
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожане28 сентября 2017, 13:40
Ну как можно быть таким небрежным и неосторожным
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