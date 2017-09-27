В Татарстане погиб пассажир «Камаза», который на ходу открыл дверь кабины

В Алексеевском районе Татарстана накануне вечером 33-летний пассажир на ходу выпал из кабины "Камаза" и скончался, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился на 84-м километре трассы Казань – Оренбург, за рулем грузовика находился 20-летний водитель. По неизвестным причинам, пассажир решил на ходу открыть дверь, после чего он упал на дорогу.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ведется расследование инцидента.