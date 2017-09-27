Для студентов из Казани пустят специальный автобус с бесплатным Wi-Fi в Челны

Для студентов казанских вузов пустят специальный автобус с бесплатным Wi-Fi и кондиционером до набережных Челнов, об этом сообщается на официальной странице «Лиги студентов» ВКонтакте. Сам автобус будет новым - 2017 года производства.

Тестовый автобус по маршруту будет запущен уже в эти выходные, отправление из Казани запланировано на 29 сентября 18:00, отправление из Набережных челнов - 1 октября в 18:00.

Автобус будет проезжать через общежития корпуса вузов, стоимость поездки составить 350 рублей.

Посадка в автобус осуществляется по предварительной брони. При себе необходимо иметь студенческий билет, номер которого также указывается при бронировании места.