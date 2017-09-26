В Татарстане пьяный водитель на «Ладе» насмерть сбил велосипедиста

В Нижнекамском районе Татарстана пьяный 27-летний водитель "Лады" 12-й модели насмерть сбил велосипедиста, об этом сообщает телеканал НТР.

ДТП произошло накануне вечером на 81-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск. В результате аварии велосипедист скончался на месте от полученных травм. Судя по одежде, которую, буквально, сорвало с жертвы, и по состоянию автомобиля, удар был очень сильным.

На переднем пассажирском сиденье авто была найдена почти пустая бутылка водки.